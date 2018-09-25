«Ростелеком» отмечает День компании

Сегодня «Ростелеком» является инфраструктурным оператором связи в стране и предоставляет цифровые сервисы населению, бизнесу и государству. Это надежный партнер для организаций и предприятий, готовый использовать самые передовые технологии и отвечать смелым запросам клиентов.

В тесном сотрудничестве с пензенским филиалом ПАО «Ростелеком» информационное агентство работает много лет. Мы желаем компании развития. успехов и процветания!

Напомним, День компании «Ростелеком» отмечается 25 сентября. Именно в этот день в 1881 году был сделан первый шаг к появлению телефонной связи в России и по приказу императора Александра III утверждены «Основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений».