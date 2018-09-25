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«Ростелеком» отмечает День компании

25 сентября в 17:09 186 просмотров
«Пенза-Пресс» поздравляет своего партнера ПАО «Ростелеком» с Днем компании.

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Информационное агентство «Пенза-Пресс» поздравляет своего партнера ПАО «Ростелеком» с Днем компании.

Сегодня «Ростелеком» является инфраструктурным оператором связи в стране и предоставляет цифровые сервисы населению, бизнесу и государству. Это надежный партнер для организаций и предприятий, готовый использовать самые передовые технологии и отвечать смелым запросам клиентов.

В тесном сотрудничестве с пензенским филиалом ПАО «Ростелеком» информационное агентство работает много лет. Мы желаем компании развития. успехов и процветания!

Напомним, День компании «Ростелеком» отмечается 25 сентября. Именно в этот день в 1881 году был сделан первый шаг к появлению телефонной связи в России и по приказу императора Александра III утверждены «Основные условия устройства и эксплуатации городских телефонных сообщений».

Фотография: фото Алексея Макарова

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