В Пензу приедет Александр Малинин
«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика
«Пенза-Пресс» подарит билеты на выступление команд Высшей лиги КВН
Фестиваль каши в Пензе
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе Ахуны из санаторной зоны превращаются в свалку — горожане
Кувайцев отозвал предложение о сокращении льготных поездок в автобусах
Жительница Лунино взялась за ум и погасила долг по алиментам
Тамалинец заплатит за удар полицейскому в челюсть
В Пензенской области увеличилось число пользователей личного кабинета Tele2
В Пензе из-за нарушений переоборудовали кинозал
Пензенская область будет участвовать в нескольких федеральных проектах
Для пензенских школьников проведут уроки здорового сердца
Мэр Пензы поручил организовать «зеленую волну» для автомобилистов
Льготы для предпенсионеров планируют сохранить во всех регионах

Губернатор намерен поддерживать талантливую молодежь

25 сентября в 17:37 212 просмотров
, встреча прошла при участии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

" data-title="Губернатор намерен поддерживать талантливую молодежь — Пенза-пресс, рунет за день">

25 сентября в Пензе подвели итоги форумной кампании молодежи, встреча прошла при участии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В 2018 году свыше 400 представителей Пензенской области приняли участие в международной форумной кампании. Из регионального бюджета для этого было выделено более трех млн руб.

«Рад потому, что на Пензенской земле растет талантливая молодежь. Вы прославляете область далеко за ее пределами. В марте мы провели первый молодежный фестиваль «Ласточка», он объединил представителей 50 стран мира. В мае состоялся региональный форум «Сурские ласточки», мне он понравился, потому что был очень содержательный. На «Иволге» представители Пензенской области заняли достойное место. Ваши проекты получили признание на всероссийских форумах, в том числе — на «Тавриде», «Территории смыслов».

Нам важно, чтобы ваши лучшие идеи получали развитие, поэтому два года назад я принял решение, что все проекты, которые отметили на федеральном уровне, получили дополнительную поддержку на региональном уровне. Мы хотим, чтобы у вас появлялось как можно больше наработок в различных сферах деятельности», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к молодежи.

Глава региона напомнил, что в сентябре начала работу школа по подготовке к форумным проектам и попросил обратить внимание на нее, чтобы использовать ее возможности.

«Нам нужны лидеры, а они не появляются ниоткуда. Одаренного человека надо поддержать, и я как руководитель готов это делать», — подчеркнул он.

Также в ходе мероприятия прошла церемония награждения грантополучателей международной форумной кампании, им вручили благодарственные письма и благодарности губернатора. Кроме того, памятные медали всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в городе Сочи, вручили, в том числе, заместителю председателя правительства области Олегу Ягову и директору многофункционального молодежного центра Олегу Куроедову.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...