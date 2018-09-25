Губернатор намерен поддерживать талантливую молодежь

В 2018 году свыше 400 представителей Пензенской области приняли участие в международной форумной кампании. Из регионального бюджета для этого было выделено более трех млн руб.

«Рад потому, что на Пензенской земле растет талантливая молодежь. Вы прославляете область далеко за ее пределами. В марте мы провели первый молодежный фестиваль «Ласточка», он объединил представителей 50 стран мира. В мае состоялся региональный форум «Сурские ласточки», мне он понравился, потому что был очень содержательный. На «Иволге» представители Пензенской области заняли достойное место. Ваши проекты получили признание на всероссийских форумах, в том числе — на «Тавриде», «Территории смыслов».

Нам важно, чтобы ваши лучшие идеи получали развитие, поэтому два года назад я принял решение, что все проекты, которые отметили на федеральном уровне, получили дополнительную поддержку на региональном уровне. Мы хотим, чтобы у вас появлялось как можно больше наработок в различных сферах деятельности», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к молодежи.

Глава региона напомнил, что в сентябре начала работу школа по подготовке к форумным проектам и попросил обратить внимание на нее, чтобы использовать ее возможности.

«Нам нужны лидеры, а они не появляются ниоткуда. Одаренного человека надо поддержать, и я как руководитель готов это делать», — подчеркнул он.

Также в ходе мероприятия прошла церемония награждения грантополучателей международной форумной кампании, им вручили благодарственные письма и благодарности губернатора. Кроме того, памятные медали всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в городе Сочи, вручили, в том числе, заместителю председателя правительства области Олегу Ягову и директору многофункционального молодежного центра Олегу Куроедову.