Жительница Лунино взялась за ум и погасила долг по алиментам

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, из-за разгульного поведения и пристрастия к алкоголю сельчанку лишили родительских прав на маленького сына. Женщину обязали платить алименты. Впрочем, об этом она практически сразу забыла.

Но недавно она посетила местный отдел управления ФССП Лунинского района, заявив, что вышла замуж, изменила свое отношение к жизни и хочет восстановить родительские права. Она погасила задолженность по алиментам в 125 тысяч рублей, которые не платила с апреля 2016 года.