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Кувайцев отозвал предложение о сокращении льготных поездок в автобусах

25 сентября в 17:32 212 просмотров
, который подняли на заседании одной из постоянных комиссий Гордумы. На ней вице-мэр Андрей Шевченко предложил сократить число льготных поездок в автобусах с 40 до 32 в месяц.

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В Пензе несколько дней в Сети обсуждался вопрос, который подняли на заседании одной из постоянных комиссий Гордумы. На ней вице-мэр Андрей Шевченко предложил сократить число льготных поездок в автобусах с 40 до 32 в месяц.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, такое решение аргументировалось повышением стоимости проезда и отсутствием средств в бюджете на увеличившиеся в связи с этим расходы.

К единому мнению по этому вопросу депутаты не пришли. Окончательное решение должны были принять на сессии 28 сентября.

«Но, не дожидаясь указанной даты, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев отозвал указанный вопрос из повестки дня сессионного заседания», — отмечают в пресс-службе.

Со ссылкой на мэра Виктора Кувайцева сообщается, что город найдет возможность компенсировать разницу в стоимости проезда — количество бесплатных поездок в общественном транспорте для льготников останется неизменным.


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