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В Пензе Ахуны из санаторной зоны превращаются в свалку — горожане

25 сентября в 17:53 194 просмотра
«Пенза-Пресс» обратились горожане. По их словам, ситуацию можно назвать катастрофической.

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В Пензе лес в Ахунах превратился в огромную помойку. С такой жалобой в информационное агентство «Пенза-Пресс» обратились горожане. По их словам, ситуацию можно назвать катастрофической.

«Выше улицы Грибоедова, в лесу вверх от ПГАУ устроена свалка мусора. Такое ощущение, что свозят мусор сюда специально. Огромные пакеты и тюки с хламом разбросаны у гаражей. Там есть один контейнер, но горы мусора растут вокруг него. Также на местных пятиэтажках по ул. Конструкторская сейчас перекрывают крыши, и весь старый рубероид также свозят в лес. Просим принять меры», — написал один из пензенцев в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

Обращение в комментариях поддержали и другие горожане:

«Все Ахуны — в мусоре, такое ощущение, что он везде: у домов, под деревьями, на детских площадках. Чудесный уголок Пензы раньше курортной зоной назывался. Сейчас это огромная свалка, и никто за это отвечать не хочет»;

«Въезжая в Ахуны по мосту, увидели, что в Суре плавает старый телевизор и еще несколько мешков с мусором. Сегодня ехали на автобусе № 99 автобусе и были поражены этим безобразием. А виноваты в этом, скорее всего, сами жители Ахун».

Редакция направила обращения в администрацию Пензы. Однако стоит отметить, что в силах местных жителей убрать выброшенный хлам, организовав субботник. Но им, скорее всего, понадобится помощь с вывозом мусора. Также не совсем ясно, как организованы вывоз и уборка ТБО в микрорайоне. Может быть, людям просто некуда деть строительные отходы, которые «мусорные» машины не забирают?

Напомним, в редакцию уже обращалась инициативная группа жителей Ахун, которая своими силами убирала лес. Они просили помощи в вывозе собранного хлама. Но им так никто и не помог.

Фотография: фото автора жалобы http://penza-press.ru/ask

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