В Пензе презентовали новый сезон реалити-шоу «Культ тела» (видео)

Скоро в эфир телеканала «Экспресс» выйдет самое ожидаемое реалити-шоу 2018 года. Проект «Культ тела-3. Армия» (18+) презентовали в рамках гастрономического фестиваля «В Пензе — ЕСТЬ» (0+).

Вдохновлять и помогать участникам справиться с лишним весом будет Марина Богомолова — победитель второго сезона популярного телепроекта. Сейчас ее силе воли и упорному труду могут позавидовать многие.

В честь сотого сброшенного килограмма пензячка рассказала, как ей удалось избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья. Марине помог натуральный комплекс для безопасного похудения от пензенского производителя.

«Два года назад весила 209,6 килограммов, сейчас — 108,8. Я не одна худела, мне помогали, подбадривали, верили и давали нужные советы», — рассказала она.

«Я за два года похудела на 45 килограммов, знаю, насколько это тяжело, какой это трудный путь и подвиг. Горжусь собой», — сказала жительница Пензы Светлана Романова.

Теперь же за успехами других жителей Пензы будут следить тысячи зрителей. 20 октября в эфир телеканала «Экспресс» выйдет новый сезон проекта «Культ тела-3. Армия». В течение полугода с участниками реалити-шоу будут работать психологи, диетологи и, конечно, профессиональные тренеры.

«В проекте будут задействованы Марина Богомолова — генерал похудения и курсанты, которые будут тренироваться под ее руководством и профессиональных наставников. Они должны пройти путь от сержанта до полковника, все, кто получает звание майора и выше, пройдут в финал конкурса», — рассказал продюсер проекта Евгений Титков.

Победителя выберут по двум критериям: параметры тела и сброшенные килограммы. Вступить в ряды фитнес-армии предлагают всем желающим. Главный приз за лучшее преображение в рамках проекта «Культ тела-3» — квартира в развивающемся микрорайоне, сообщает телеканал «Экспресс».tv-express.ru