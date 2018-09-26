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Пензенские путешественники готовятся к экспедиции в Узбекистан (видео)

25 сентября в 19:54 272 просмотра
(18+).

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Изучить современный этномир. Такую цель преследуют участники Пензенского областного отделения Русского географического общества. Они собираются совершить уникальную этнографическую экспедицию в Республику Узбекистан (18+).

Это не просто путешествие, а уникальная экспедиция, причем в федеральных масштабах. Цель — изучить культуру, быт и традиции русскоговорящих народов, проживающих в этой республике. Подобное исследование проведут впервые.

«С развала Советского Союза в Узбекистане ни разу не проводилась перепись населения, а это очень важный фактор, необходимо определить динамику развития русскоговорящих народов республики. РГО предоставит нам профессиональную записывающую аппаратуру — диктофоны, фототехнику и анкеты. Планируем опросить минимум 50 респондентов», — рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Пензенская делегация будет работать в Узбекистане две недели. За это время участники экспедиции посетят культурные центры, университеты и школы в Ташкенте, Бухаре и Самарканде. Именно в этих городах проживает большинство русскоговорящего населения республики. В составе этнографической экспедиции — четыре представителя регионального отделения Русского географического общества. Среди них — уроженец Узбекистана, журналист и президент медиа-клуба «45-й меридиан» Пензенского областного отделения РГО Олег Ткачев.

«Я там прожил четыре года, поэтому мало чего помню. Интересно, что произошло за это время, как изменились города, узнать о русскоязычном населении, чем они живут и занимаются», — сказал он.

Узбекистан станет только первым этапом масштабного международного проекта. В дальнейшем пензенцы планируют изучить культуру русскоговорящих народов, которые живут на территории постсоветского пространства Средней Азии. Большую поддержку при подготовке к первой экспедиции ее участники получили от представителей общественной организации «Узбекская община».

«Отношения с Россией всегда имели для узбекского народа особое значение. Тем более, есть общая история, в которой предки воевали против фашизма, поэтому наш народ уважает и считает Россию второй Родиной», — рассказал президент региональной общественной организации «Узбекская община» Сатимбай Бердиев.

Вылет из Пензы намечен на 2 октября. В этот же день участники экспедиции прибудут в Ташкент. По итогам поездки, которая продлится две недели, представители РГО напишут аналитический отчет, а также проведут большую фотовыставку под названием «Глазами соотечественников» (0+), сообщает телеканал «Экспресс».


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