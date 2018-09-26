Делегация из Чувашии изучит опыт Пензы по охране труда (видео)

Пензенская область вошла в число регионов с наиболее низким показателем производственного травматизма. Мониторинг показал, что не было зафиксировано ни одного несчастного случая на 97% предприятий региона. Положительный опыт в вопросах охраны труда в Пензу приехала перенимать делегация из Чувашской республики.

Сотрудники одного из высокотехнологичных предприятий Пензы ежедневно собирают более десяти различных моделей модернизированных протезов клапанов. Производство поставлено на поток: автоматизированные современные станки вытачивают сотни деталей. Рядом — оборудованные по последнему слову техники рабочие места.

«Оно аттестовано и освещено. Среди приборов — микроскопы и проекторы. Еще один положительный момент — спецодежда», — рассказал руководитель службы производства предприятия медицинского кластера Василий Толин.

25 лет успешной работы предприятия, и за четверть века — ни одного несчастного случая. Секрет успеха: высокие требования к персоналу и постоянный контроль, который заключается в тщательной проверке каждого этапа работы. И так — на большинстве производств региона. Выстроить идентичную систему хотят и в Чувашской республике. За новым опытом в Пензу прибыла делегация министерства труда и социальной защиты.

«В 2018 году, к сожалению, участились случаи травматизма на рабочем месте, в том числе — смертельные. Чтобы исключить это в дальнейшем, мы прилагаем все усилия, работаем с органами исполнительной власти и всеми субъектами», — сказал заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской республики Виктор Ковалев.

Еще одна составляющая успеха в сфере охраны труда пензенских предприятий — высокий уровень культуры коллектива. И проявляется он не в музыкальных или театральных предпочтениях, а в высокой ответственности. Специалисты тщательно следят за своим здоровьем, проходят обследования и диагностику. На территории большинства организаций ежедневно проверяют состояние рабочих.

«За последние три-четыре года не поступало информации о росте травматизма на предприятиях, а происшествия, связанные с человеческим фактором, были крайне редки», — рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин.

Во время визита делегация из Чувашской республики посетила несколько ведущих предприятий города. После прошел круглый стол, на котором обсудили актуальные пути решения проблем в сфере охраны труда, сообщает телеканал «Экспресс».