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В России необходимы меры профилактики педофилии — эксперты

26 сентября в 09:16 188 просмотров
«Известий».

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В России растет количество сексуальных преступлений в отношении детей. Ситуацию обсудили на круглом столе «Известий».

По данным издания, в прошлом году количество дел, возбужденных по статьям о половой неприкосновенности несовершеннолетних, превысило 7 тысяч, в то время как в 2016 году число таких случаев составило около 6 тысяч.

Особенно заметное увеличение таких преступлений происходит весной и осенью — в периоды обострения психических заболеваний. Адвокат, председатель общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена связывает рост насилия с увеличением агрессивности в обществе.

Эксперты полагают, что необходимы меры профилактики, которых в России пока нет.


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