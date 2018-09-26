В Пензу приедет Александр Малинин
«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика
«Пенза-Пресс» подарит билеты на выступление команд Высшей лиги КВН
Рецензия на кукольный спектакль «Убить Кароля»
Вам будет интересно
Наши новости
Российские специалисты научились разбавлять топливо водой
В России необходимы меры профилактики педофилии — эксперты
В России предложили считать просмотр телефона супруга преступлением
Госдума ввела штраф за увольнение предпенсионеров
В России продают опасные для здоровья глазированные сырки
Продажу полисов ОСАГО будут снимать на видео
В России внедрят биометрическую систему распознавания лиц
Госдуме предложили рассмотреть пенсионный законопроект 26 сентября
Ученые создали тест для выявления недосыпания у водителей
В России наркозависимость среди детей снизилась в 1,5 раза

В России составили пятерку лучших направлений экотуризма

26 сентября в 09:32 170 просмотров
, с которым ознакомились «Известия».

" data-title="В России составили пятерку лучших направлений экотуризма — Пенза-пресс, рунет за день">

В России составили топ-5 самых экологичных туристических направлений. Министерство культуры страны подготовило сборник соответствующих ГОСТам объектов экотуризма, с которым ознакомились «Известия».

В пятерку лидеров вошли Байкальский государственный заповедник в Бурятии, «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области, природный заповедник «Столбы» и природный парк «Ергаки» в Красноярском крае, а также национальный парк «Кенозерский» в Архангельской области.

Экологическая политика в этих местах признана успешной благодаря наличию в них гостевых домов, кемпингов, палаточных лагерей и прочих объектов для размещения. На положительную оценку также повлияла хорошая организация досуга.

Однако большинство объектов для экотуризма в России недоступны людям с ограниченными возможностями и не позволяют совместить экологический отдых со спортивным. В министерстве отметили, что из 123 объектов, представленных регионами для оценки, лишь половина соответствует ГОСТам.

Эксперты указали на неразвитую инфраструктуру и высокую стоимость такого отдыха, а также вызванные этим попытки туристов экономить, представляющие опасность для них и природы.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...