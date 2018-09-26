Главврача шемышейской больницы дисквалифицировали

Было установлено, что главный врач шемышейской участковой больницы в мае 2018 года не оплатил госконтракт на поставку расходных материалов для рентген-кабинетов, который был заключен с ООО «Гарант-Мед» на сумму более 235 тыс. рублей. Подобное уже случалось месяцем ранее, тогда руководитель был оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В результате прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По решению мирового судьи, главврача дисквалифицировали на один год.

Постановление вступило в законную силу.