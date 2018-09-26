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В СУ СКР не согласны с возвращением дела Вениамина Бочкарева на доследование

26 сентября в 09:24 354 просмотра
решение о возвращении уголовного дела, фигурантом которого является бывший гендиректор АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев, для дополнительного расследования.

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Следственное управление СКР по Пензенской области считает необоснованным решение о возвращении уголовного дела, фигурантом которого является бывший гендиректор АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев, для дополнительного расследования.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, сейчас решается вопрос обжалования этого решения в соответствии с процедурой, установленной законодательством.

Напомним, постановление о возвращении дела следователям подписал зампрокурора региона 21 сентября. Как пояснила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, такое решение принято «в связи с неполнотой следствия и несоответствием выводов следователя фактическим обстоятельствам дела».

Вениамин Бочкарев подозревается в коммерческом подкупе, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, срок которого истекает 22 октября.

Компания, которую возглавлял Вениамин Бочкарев, находится в стадии банкротства. Ранее Агентство занималось строительством, в частности, возведением ЖК «Чистые пруды».


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