В Пензу приедет Александр Малинин
«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика
«Пенза-Пресс» подарит билеты на выступление команд Высшей лиги КВН
Рецензия на кукольный спектакль «Убить Кароля»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцев предупредили о заморозках 27 сентября
В Пензе стартует отопительный сезон
Пензенская свинья родила после уникальной операции от бесплодия
В Пензе законопроект о сохранении льгот будущим предпенсионерам приняли во втором чтении
Спасского неплательщика алиментов отправили в колонию
Главврача шемышейской больницы дисквалифицировали
Погода в Пензе на 26 сентября
Делегация из Чувашии изучит опыт Пензы по охране труда
В Пензе создадут единую базу сопровождения людей с инвалидностью
В Пензе Ахуны из санаторной зоны превращаются в свалку — горожане

Для пензенцев проведут спортивные мастер-классы

26 сентября в 10:04 186 просмотров
«Движение ради жизни».

" data-title="Для пензенцев проведут спортивные мастер-классы — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе 29 сентября пройдет физкультурный фестиваль здоровья «Движение ради жизни».

Для пензенцев будут работать шесть полезных площадок. Профессионалы расскажут и покажут, как вести правильный образ жизни и заботиться о собственном долголетии. Виктор Полюхин раскроет секреты скандинавской ходьбы, Светлана Грачева научит дыхательной гимнастике, а Алексей Нетесанов покажет упражнения для развития тела и силы воли.

Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по оказанию доврачебной помощи, эстафеты для детей и взрослых, а также чемпионаты по дворовым играм. Действие будет сопровождаться конкурсами, призами и яркими концертными номерами.

Мероприятие (0+) состоится 29 сентября в 12.00 в торговом центре «Высшая лига». Вход — свободный.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...