В Пензу приедет Александр Малинин
«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика
«Пенза-Пресс» подарит билеты на выступление команд Высшей лиги КВН
Рецензия на кукольный спектакль «Убить Кароля»
Вам будет интересно
Наши новости
Пензенцев предупредили о заморозках 27 сентября
В Пензе стартует отопительный сезон
Пензенская свинья родила после уникальной операции от бесплодия
Для пензенцев проведут спортивные мастер-классы
Спасского неплательщика алиментов отправили в колонию
Главврача шемышейской больницы дисквалифицировали
Погода в Пензе на 26 сентября
Делегация из Чувашии изучит опыт Пензы по охране труда
В Пензе создадут единую базу сопровождения людей с инвалидностью
В Пензе Ахуны из санаторной зоны превращаются в свалку — горожане

В Пензе законопроект о сохранении льгот будущим предпенсионерам приняли во втором чтении

26 сентября в 10:12 178 просмотров
, независимо от фактического выхода на заслуженный отдых.

" data-title="В Пензе законопроект о сохранении льгот будущим предпенсионерам приняли во втором чтении — Пенза-пресс, рунет за день">

26 сентября в Пензенской области состоялась внеочередная сессия Законодательного Собрания. Она была посвящена вопросу сохранения региональных льгот для мужчин старше 60 и женщин 55 лет, независимо от фактического выхода на заслуженный отдых.

Напомним, с законодательной инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев.

Министр труда, социальной защиты и демографии региона Евгений Трошин пояснил, что законопроект принимается «в целях недопущения ухудшения правового положения граждан, проживающих на территории Пензенской области, соблюдения принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства».

«Ко второму чтению учтены замечания прокуратуры, профсоюзов. Принятие данного законопроекта не требует внесения изменений в законы Пензенской области и дополнительных финансовых затрат», — подчеркнул глава регионального минтруда.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта.

Согласно документу, как и прежде, мерами социальной поддержки и бесплатной юридической помощью смогут воспользоваться жители Пензенской области: женщины при достижении 55 лет и мужчины c 60 лет и граждане, вышедшие на пенсию досрочно, получающие страховые пенсии.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...