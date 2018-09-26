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В Пензе стартует отопительный сезон

26 сентября в 10:22 268 просмотров

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о начале отопительного сезона.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, предприятия, которые осуществляют централизованное теплоснабжение, должны будут приступить к подаче тепла со среды, 26 сентября. Но сроки могут быть скорректированы.

Теплоснабжающим организациям дали на регулировку гидравлического и теплового режимов десять дней.

«Главы районных администраций должны взять под контроль старт отопительного сезона, провести работу на местах с управляющими компаниями. Руководителям социально значимых объектов, особенно с пребыванием детей, обеспечить присутствие специалистов в момент подачи теплоносителя в учреждения, чтобы следить за температурным режимом и не допускать завоздушивания системы», — подчеркнул Виктор Кувайцев.


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