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Тракториста из Заречного обвинили в изготовлении порно с детьми

26 сентября в 11:20 138 просмотров
, насильственных действиях сексуального характера, а также развратных действиях. Причем все это связано с несовершеннолетними.

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Жителя города Заречного Пензенской области обвинили в изготовлении порноматериалов, насильственных действиях сексуального характера, а также развратных действиях. Причем все это связано с несовершеннолетними.

Как пишет «Заречье сегодня», мужчина трудился трактористом, а свободное время проводил в интернете. В соцсетях мужчина вел переписки с детьми из разных городов страны. По данным прокуратуры, он присылал девочкам фотографии своих половых органов и просил ответные снимки. Некоторые соглашались.

Двоих несовершеннолетних уже опросили, школьницы не скрыли, что снимались обнаженными. Сам зареченец утверждает, что не подозревал о возрасте своих собеседниц. Однако следователи отмечают, что по снимкам легко догадаться, что они юны.

Была проведена психологическая экспертиза, которая признала мужчину здоровым. В настоящее время дело в отношении него находится у прокурора.

Кроме того, отмечено, что у жителя Заречного есть двое несовершеннолетних детей. Это будет служить смягчающим обстоятельством при определении приговора в случае доказательства его вины.


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