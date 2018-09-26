В Пензе начались работы на проблемных домах «Пензастроя» и «Декор-Трейда»

В Пензе начались работы по достройке ряда проблемных домов компаний «Пензастрой» и «Декор-Трейд», квартиры в которых ждут обманутые дольщики.

Как сообщил ИА «Пенза-Пресс» источник, работы начались на второй очереди «Райков», на первой очереди «Лукоморья», в доме на ул. Ново-Казанской, на следующей неделе в активную фазу войдут на объекте «Декор-Трейда». Готовность каждого дома разная, поэтому объемы работ и их виды разнятся.

В частности, на ул. Ново-Казанской рабочие приступили к строительству 19 сентября. На второй очереди «Райков» идет подготовка площадки. В «Лукоморье» (первая очередь) — высокая степень готовности, уже проводится покраска подъездов.

Кроме того, есть подвижки и в другом важном вопросе, касающемся нежилых помещений в проблемных домах. По данным источника, есть понимание между областной властью и арбитражным судом в части решения проблемы дольщиков, являющихся владельцами коммерческих помещений в недостроенных домах. Некоторое время назад группа бизнесменов обращалась с просьбой о поддержке к главе региона, после чего Иван Белозерцев обратился к председателю арбитражного суда. Как стало известно «Пенза-Пресс», выход из довольно сложной ситуации существует — чтобы выделить «коммерцию» из конкурсной массы необходима инициатива самих владельцев, подкрепленная заявлениями в суд.