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В Пензенской области пенсионер избил супругу, женщина скончалась

26 сентября в 13:41 252 просмотра

В Каменском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти местной жительницы.

Установлено, что пожилая пара гостила у внучки в Каменке, ночью 24 сентября они вернулись на такси домой в село Соболевка. Сразу после этого 77-летняя пенсионерка поехала навестить родственника, когда она вернулась, супруги поссорились. В ходе конфликта 79-летний пенсионер избил жену.

Увидев, что несчастной стало плохо, пожилой мужчина попросил соседей вызвать «скорую». Пенсионерка от полученных травм скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Сельчанина задержали, в настоящее время решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.


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