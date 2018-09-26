В Пензенской области пенсионер избил супругу, женщина скончалась

Установлено, что пожилая пара гостила у внучки в Каменке, ночью 24 сентября они вернулись на такси домой в село Соболевка. Сразу после этого 77-летняя пенсионерка поехала навестить родственника, когда она вернулась, супруги поссорились. В ходе конфликта 79-летний пенсионер избил жену.

Увидев, что несчастной стало плохо, пожилой мужчина попросил соседей вызвать «скорую». Пенсионерка от полученных травм скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Сельчанина задержали, в настоящее время решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.