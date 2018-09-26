Долги пензенских ресурсников могут помешать началу отопительного сезона

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на готовности к зимнему отопительному периоду области. «ТНС энерго Пенза», в соответствии с действующим законодательством РФ, вынуждено было ограничить подачу электроэнергии целому ряду теплоснабжающих предприятий из-за накопленных ими долгов.

Суммарная задолженность организаций-неплательщиков на 25 сентября превысила 37 млн рублей:

— ЗАО «ЦентрМетроКом-Энерго» (Сердобский р-н) — 5,1 млн рублей;

— МУП «ПрофКомСервис» (г. Спасск) — 4,5 млн рублей;

— МУП «Сердобская теплосеть» (г. Сердобск) — 3,6 млн рублей;

— ЗАО «ТЭКПО» (Нижнеломовский р-н) — 2,2 млн рублей;

— МУП «Кондольское МПО ЖКХ» (с. Кондоль) — 1,8 млн рублей;

— МУП «Каменская горэлектротеплосеть» (г. Каменка) — 1,1 млн рублей;

— МУП ЖКХ «Саловка» (Пензенский р-н) — 0,9 млн рублей;

— ООО «Комфорт-Сервис» (г. Пенза) — 0,9 млн рублей;

— МУП ЖКХ «Завиваловское» (Каменский р-н) — 0,6 млн рублей;

— ООО «ТеплоСервис» (г. Пенза) — 0,3 млн рублей.

Несмотря на предпринимаемые гарантирующим поставщиком электроэнергии меры по урегулированию ситуации, ресурсники продолжают систематически нарушать платежную дисциплину.

В преддверии приближающихся холодов «ТНС энерго Пенза» призывает руководство муниципальных образований и теплоснабжающих организаций приложить максимальные усилия к погашению задолженности за электроэнергию, которая ставит под угрозу своевременную подачу тепла.

Напомним, в Пензе с 26 сентября стартует отопительный сезон. Теплоснабжающим организациям дали на регулировку гидравлического и теплового режимов десять дней.