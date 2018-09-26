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На Южной поляне нашли тело 18-летнего парня

26 сентября в 14:01 410 просмотров
, который упал с большой высоты на Южной поляне.

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В Пензе погиб парень, который упал с большой высоты на Южной поляне.

По данным пресс-службы регионального Следственного управления СКР, юноше было 18 лет. В настоящее время по факту его гибели проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Тело молодого человека нашли 24 сентября.


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