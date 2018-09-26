В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами

Российский, а тем более региональный рынок — не резиновые. И рано или поздно перед предприятием встает вопрос — где продавать свои товары. Ответ напрашивается сам собой — за границей. Однако многих пугает неизвестность: как организовать продажи за рубежом, какие документы необходимы и как правильно их оформить. Быть экспортером пензенских предпринимателей учат в специальной школе (18+).

Школа экспорта — молодая образовательная организация. Она создана в 2017 году на базе «Российского экспортного центра» (РЭЦ), который является инструментом государственной поддержки экспортеров.

В 2018 году появилась возможность пройти обучение и в Пензенской области.

«В программе Школы экспорта — 11 тематических семинаров по внешнеэкономической деятельности, начиная от введения в экспортную деятельность и заканчивая тонкостями оформления таможенных документов. Такое разнообразие тем позволит получить новые знания как начинающим, так и опытным предпринимателям», — пояснил ИА «Пенза-Пресс» руководитель Центра поддержки экспорта Пензенской области, первый заместитель председателя ТПП региона Владимир Паршин.

Стать слушателем школы экспорта может любой представитель малого и среднегобизнеса Пензенской области, нацеленного на развитие внешнеэкономической деятельности. Достаточно лишь заполнить заявку на сайте и пройти тест. Обучение — бесплатное. Правда, количество мест ограничено.

«Регистрация в Школе экспорта проходит через сайт Российского экспортного центра. Количество слушателей ограничено, не более 15 человек. Будущие слушатели сдают вступительный тест, а после семинара — итоговый. Те, кто успешно проходит тестирование, получает сертификат.

Все бизнес-тренеры, ведущие занятия, обучаются в Москве, они получают не только теоретические знания, но еще их обучают умению общаться с аудиторией, потому что все семинары — интерактивные, проходят в формате деловой игры. Из Пензенской области сертификаты, дающие право преподавать в школе экспорта, получили уже четыре человека. Часть блоков читают тренеры из других регионов России: Рязани, Нижнего Новгорода, Саратова. В следующем году мы планируем, что пензенские тренеры смогут вести весь курс», — отметил он.

После каждого семинара слушатели ставят оценки преподавателю: если он набирает баллов меньше, чем положено, то его не допускают до дальнейшей работы.

Сейчас в Пензенской области из 11 запланированных прошло шесть семинаров. Ближайшее занятие состоится 2 октября, оно будет посвящено правовым аспектам экспорта (18+), где в роли спикера выступит Татьяна Рассыпнова, начальник юридического отдела Пензенской ТПП.

О том, что надо активнее продвигать пензенскую продукцию на зарубежный рынок, неоднократно говорил губернатор Иван Белозерцев. В частности, он предлагал работать над повышением узнаваемости местных брендов. В мае по инициативе главы региона утверждена Стратегия развития экспортной деятельности области до 2035 года, одной из основных задач которой является расширение географии присутствия субъекта на внешних рынках и увеличение экспорта традиционных для региона видов продукции: машиностроительной, продовольственной и сырьевой.

Согласно проведенному анализу, доля экспорта в валовом региональном продукте с 2013 по 2017 годы составляла 0,05%. По данным Приволжского таможенного управления, за пять лет география экспортных поставок Пензенской области расширилась с 62 стран до 79 стран. Ключевыми странами-контрагентами по экспорту стали Казахстан (28,2% от общего объема экспорта), Беларусь (16%), Египет (12,6%), Алжир (6,9%), Украина (6,8%), Латвия (5,8%), Германия (4,8%), Узбекистан (3,1%), США (2,5%) и Турция (2,2%).

Оператором образовательного проекта АНО ДПО «Школа экспорта» стала региональная торгово-промышленная палата в рамках деятельности Центра поддержки экспорта — Пензенская область, координатором которого является министерство экономики региона.