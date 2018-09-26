В Пензенской области планируют выращивать атлантического лосося

По данным пресс-центра правительства области, готов проект стоимостью 4,5 млрд рублей, он предусматривает создание комплекса по выращиванию рыбы с использованием установок замкнутого водоснабжения и строительство завода по производству рыбного корма.

«Мы анализировали спрос и предложение рыбы в торговых сетях, интерес к этому продукту в последние годы значительно вырос, люди переходят на здоровое питание. В 2017 году в Пензенской области было произведено более 2400 тонн товарной рыбы. По этому показателю мы входим в число лидеров в Приволжском федеральном округе, но нам хотелось бы и дальше развиваться в этом направлении», — сказал глава региона.

Комплекс по производству лосося планирую построить на базе интеллектуального парка «Отвель».

«На сегодняшний момент это просто идеальная площадка. Рядом проходит трасса М-5 «Урал», готовы все инженерные коммуникации, а главное — построены очистные сооружения, способные полностью обслуживать комплекс», — отметил Константин Волков, который является инициатором проекта.

Иван Белозерцев подчеркнул, что резиденты индустриальных парков получают налоговые преференции, а региональная власть выступает гарантом их соблюдения и ведет сопровождение проекта на всех этапах его реализации. Он напомнил, что в Пензенской области успешно реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, и это взаимодействие выгодно для обеих сторон.

В свою очередь, Йоав Даган заявил, что очень ценит сотрудничество с Пензенской областью.

«Без поддержки региональной власти реализация такого крупного инвестиционного проекта просто невозможна. Мы нацелены на долгосрочное многолетнее взаимодействие, на совместную работу, на реализацию социальной составляющей — обучение молодежи. Нас интересуют долгосрочные перспективы», — отметил он.

После реализации проекта должно появиться 570 новых рабочих мест, добавили в пресс-центре.