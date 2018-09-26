В Пензу приедет Александр Малинин
«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика
Рецензия на фильм «Временные трудности»
Рецензия на кукольный спектакль «Убить Кароля»
Вам будет интересно
Наши новости
Белозерцев поручил благоустроить территорию школы в Русском Камешкире
Жители Камешкирского района пожаловались губернатору на дороги и связь
Пензенец отдал 1,3 млн руб долга, узнав о возможном наказании
Жительница Шемышейки выписала экс-сожителя из своего дома спустя 18 лет
Егор Крид «прокачал» земляков на концерте в Пензе
Губернатор сообщил о решении проблемы с ДК им. Дзержинского
Зареченцев напугала жуткая SMS-рассылка
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Долги пензенских ресурсников могут помешать началу отопительного сезона
«Ростелеком» представил новый бренд и цифровые сервисы

Белозерцев: Затягивать с пуском отопления не будем

26 сентября в 14:14 240 просмотров
, школы, больницы и объекты соцкультбыта начинают подачу отопления.

" data-title="Белозерцев: Затягивать с пуском отопления не будем — Пенза-пресс, рунет за день">

В пензенские детские сады, школы, больницы и объекты соцкультбыта начинают подачу отопления.

Об этом губернатор Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге Twitter.

«Главы всех муниципальных образований области по моему поручению начинают подачу тепла в объекты соцкультбыта-школы, детсады, больницы и т. д. «Топить улицу» не будем, но и затягивать с пуском тоже», — написал он.

Напомним, в Пензе с 26 сентября стартует отопительный сезон. Теплоснабжающим организациям дали десять дней на регулировку гидравлического и теплового режимов.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...