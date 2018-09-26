Белозерцев: Затягивать с пуском отопления не будем

Об этом губернатор Иван Белозерцев сообщил в своем микроблоге Twitter.

«Главы всех муниципальных образований области по моему поручению начинают подачу тепла в объекты соцкультбыта-школы, детсады, больницы и т. д. «Топить улицу» не будем, но и затягивать с пуском тоже», — написал он.

Главы всех муниципальных образований области по моему поручению начинают подачу тепла в объекты соцкультбыта-школы, детсады, больницы и т. д. «Топить улицу» не будем, но и затягивать с пуском тоже. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 26 сентября 2018 г.

Напомним, в Пензе с 26 сентября стартует отопительный сезон. Теплоснабжающим организациям дали десять дней на регулировку гидравлического и теплового режимов.