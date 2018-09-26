Зареченцев напугала жуткая SMS-рассылка

Многим жителям города Заречного Пензенской области пришли сообщения на телефон с информацией об аварии на улице Озерной, в которой погиб ребенок.

Как пишет «Заречье сегодня», все сообщения были с вопросом о подробностях смертельного ДТП. Однако свидетелей так и не нашлось.

Редакция издания выяснила, что на самом деле в тот день ни на самой улице Озерной, ни на близлежащих территориях подобных дорожно-транспортных происшествий не было. В ГИБДД пояснили, что в местных школах накануне проводили профилактические мероприятия по безопасному поведению на дороге.

«В ходе мероприятия мы приводим примеры из областной и общероссийской статистики об авариях с пострадавшими и даже со смертельными исходами», — отметили сотрудники Госавтоинспекции.

Похоже, эта информация исказилась, школьники восприняли страшную статистику как новый факт.