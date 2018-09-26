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Губернатор сообщил о решении проблемы с ДК им. Дзержинского

26 сентября в 14:59 230 просмотров

В Пензе работа дома культуры им. Ф. Э. Дзержинского будет возобновлена в течение суток. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в Twitter.

«Переговорил с руководством КбшЖД по поводу ситуации с ДК Железнодорожников. Все вопросы будут сняты в течение суток, объект будет работать в обычном режиме», — написал глава региона.

Ранее СМИ сообщали о том, что актовый зал в доме культуры опечатан, доступ туда ограничен якобы из-за нарушений правил пожарной безопасности. Это решение поставило под угрозу работу нескольких творческих коллективов.


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