Губернатор сообщил о решении проблемы с ДК им. Дзержинского

В Пензе работа дома культуры им. Ф. Э. Дзержинского будет возобновлена в течение суток. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в Twitter.

«Переговорил с руководством КбшЖД по поводу ситуации с ДК Железнодорожников. Все вопросы будут сняты в течение суток, объект будет работать в обычном режиме», — написал глава региона.

Переговорил с руководством КбшЖД по поводу ситуации с ДК железнодорожников. Все вопросы будут сняты в течение суток, объект будет работать в обычном режиме. — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 26 сентября 2018 г.

Ранее СМИ сообщали о том, что актовый зал в доме культуры опечатан, доступ туда ограничен якобы из-за нарушений правил пожарной безопасности. Это решение поставило под угрозу работу нескольких творческих коллективов.