Законопроект об изменениях пенсионной системы приняли во втором чтении

Как сообщает пресс-служба Госдумы, поправки поддержали представители всех политических фракций — 385 голосов «за», ни воздержавшихся, ни «против» голосов не было.

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус», — заявил по итогам этого голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Это говорит о том, что в рамках подготовки ко второму чтению, проведенной работы, парламентско-общественных слушаний, консультаций с экспертами, общественными организациями, с нашими депутатами региональных парламентов выработан тот вариант, который наиболее устраивает сегодня всех», — подчеркнул заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

Напомним, среди одобренных поправок, предложенных президентом, — снижение предлагаемого законопроектом возраста выхода на пенсию для женщин, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, возможность оформить пенсию на полгода раньше, увеличить максимальное пособие по безработице для людей предпенсионного возраста и др.