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Для пензенских школьников провели «Урок здоровья»

26 сентября в 15:31 182 просмотра

26 сентября специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики провели для учеников школ № 11 и № 12 «Урок здорового сердца».

«Мы понимаем, что граждане знают недостаточно много об устройстве организма и его взаимосвязи с привычками. Занятия позволяют в игровой форме познакомить детей со строением сердечно-сосудистой системы, основами правильного питания, пользой ежедневных физических занятий», — сказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.

На уроке детям показали первые признаки и необходимые действия при обнаружении инфаркта миокарда и инсульта. Также медики обратили внимание на вредные зависимости и провели беседу о мотивировании взрослых к отказу от них.

Следующий урок (6+) состоится 27 сентября. Его участниками станут учащиеся школы № 44, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/109970/

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