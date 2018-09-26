Для пензенских школьников провели «Урок здоровья»

«Мы понимаем, что граждане знают недостаточно много об устройстве организма и его взаимосвязи с привычками. Занятия позволяют в игровой форме познакомить детей со строением сердечно-сосудистой системы, основами правильного питания, пользой ежедневных физических занятий», — сказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Пензенской области Ирина Пузракова.

На уроке детям показали первые признаки и необходимые действия при обнаружении инфаркта миокарда и инсульта. Также медики обратили внимание на вредные зависимости и провели беседу о мотивировании взрослых к отказу от них.

Следующий урок (6+) состоится 27 сентября. Его участниками станут учащиеся школы № 44, сообщает пресс-центр облправительства.