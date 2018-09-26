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Егор Крид «прокачал» земляков на концерте в Пензе

26 сентября в 16:07 178 просмотров
, так и совсем новые композиции.

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Егор Крид впервые выступил с концертом в родном городе Пензе. Для своих поклонников он спел как уж полюбившиеся хиты, так и совсем новые композиции.

Собираться на выступление Егора Крида зрители стали задолго до начала, так, у входа на танцпол уже за час до концерта можно было наблюдать внушительную очередь. В основном, она состояла из молодежи, однако некоторые приходили целыми семьями.

Артист начал свое выступление с, как выразился один из зрителей, «движовых» песен, а затем зрителей ждала лирическая часть. Несколько композиций Егор Крид исполнил под акустическую гитару. В новой вариации поклонники даже не сразу узнали хит «Надо ли» .

Егор Крид признался, что семь лет не приезжал в родной город с концертами, потому что хотел вернуться сюда состоявшейся личностью и артистом. Он поделился воспоминаниями о том, что в него никто не верил, и поблагодарил этих людей за мотивацию.

«В Пензе я получил хороший толчок, пинок для развития. И вот я здесь, и в этом зале — лучшие люди», — отметил он.

Ждало зрителей и несколько сюрпризов. Например, одну из песен Егор Крид исполнил вместе с сестрой, а также вспомнил любимую многими «Самую-самую». Артист признался, что не пел ее на концертах уже год.

Пензенцы не остались равнодушны — они активно подпевали, поддерживали артиста.

В заключительной части прозвучали дуэтные композиции: «Часики», «Будущий бывший», «Если ты меня не любишь», и уже ставший хитом «Цвет настроения — черный». Завершился концерт новой песней «Гучи», которую Крид исполняет вместе с Тимати.

Возрастное ограничение на контент — 18+.

Фотография: фото Сергея Козлова

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