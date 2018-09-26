В Пензенской области домашнему тирану дали 11 лет

В Пензенской области осудили 37-летнего мужчину, который совершил ряд страшных преступлений, в том числе — в отношении маленького ребенка.

Ранее судимый мужчина жил вместе с женщиной и ее маленьким сыном, также у пары родилась дочь, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Установлено, что январским утром в 2017 году мужчина подошел к пасынку, раздвинул руками его ноги, в результате у мальчика сломалась бедренная кость. Кроме того, он постоянно бил ребенка, в ход шло все: книга, ремень, металлический шланг, ложка.

В марте 2018-го глава семейства напился, взял топор и потребовал у сожительницы написать отказ от их совместной дочери. Продолжая дебоширить, мужчина схватил ее сына за ноги и ударил головой об пол, потом швырнул в него деревянный стул. Затем он потащил ребенка в ванную, заперся там и ударил острием топора пасынка по голове, также негодяю удалось отрубить малышу часть пальца. Убить мальчика помешала его мать, которая кричала, звала на помощь и стучала в дверь.

После задержания злоумышленника в квартире прошел обыск, в ходе которого полицейские нашли порох. Вещество мужчина нашел и хранил в шкафу.

В суде он пояснил свои действия тем, что таким образом воспитывал мальчика. В содеянном мужчина раскаялся и признал свою вину. В результате его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима и последующим ограничением свободы на полтора года. Также его обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

Осужденный пытался обжаловать наказание, но суд вышестоящей инстанции оставил приговор, который вступил в законную силу, без изменений.