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В Пензе в одном из дворов устроили стрельбу по собаке

26 сентября в 16:01 254 просмотра

В Пензе произошел страшный инцидент — собака во время прогулки получила пулю в грудь.

«Кто-то тренируется стрелять на собаках. В ночную смену поступил пес. Он гулял с хозяином, отбежал в сторону, вернулся с пулевым ранением», — рассказала сотрудница одной из пензенских ветклиник Елена Мельникова на своей страничке в Facebook.

По словам девушки, из груди четвероногого врач удалил пулу диаметром 9 мм. Теперь жизни собаки ничего не угрожает.

«Будьте бдительны, старайтесь выгуливать своих питомцев в поле зрения, с ошейником и поводком», — добавила пензячка.

Неизвестно, будет ли хозяин собаки обращаться в полицию. Все могло закончиться более трагично, к тому же на месте животного мог оказаться и человек.

Фотография: скриншоты - https://www.facebook.com/elena.melnikova.9083

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