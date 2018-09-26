В Пензе в одном из дворов устроили стрельбу по собаке

В Пензе произошел страшный инцидент — собака во время прогулки получила пулю в грудь.

«Кто-то тренируется стрелять на собаках. В ночную смену поступил пес. Он гулял с хозяином, отбежал в сторону, вернулся с пулевым ранением», — рассказала сотрудница одной из пензенских ветклиник Елена Мельникова на своей страничке в Facebook.

По словам девушки, из груди четвероногого врач удалил пулу диаметром 9 мм. Теперь жизни собаки ничего не угрожает.

«Будьте бдительны, старайтесь выгуливать своих питомцев в поле зрения, с ошейником и поводком», — добавила пензячка.

Неизвестно, будет ли хозяин собаки обращаться в полицию. Все могло закончиться более трагично, к тому же на месте животного мог оказаться и человек.