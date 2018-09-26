В центре Пензы неизвестный сбил мужчину и уехал

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, инцидент произошел 25 сентября в 19.05. Напротив дома № 79 по улице Бекешская неизвестный автомобиль сбил 39-летнего мужчину и уехал. В результате происшествия пешеход получил травмы.



Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59−90−14, 59−90−47, 59−90−02, 59−90−03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД).