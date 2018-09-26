Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 сентября.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 65,8244 руб. до 65,7585 руб., курс евро поднялся с 77,3832

руб. до 77,3846 руб.

Золото будет стоить 2 534,48 рублей за грамм, серебро — 30,60, платина — 1 746,32, палладий — 2 238,92 руб./гр.