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Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро

26 сентября в 17:35 208 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 27 сентября.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 65,8244 руб. до 65,7585 руб., курс евро поднялся с 77,3832
руб. до 77,3846 руб.

Золото будет стоить 2 534,48 рублей за грамм, серебро — 30,60, платина — 1 746,32, палладий — 2 238,92 руб./гр.


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