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Белозерцев поручил благоустроить территорию школы в Русском Камешкире

26 сентября в 17:39 240 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 26 сентября посетил школу в селе Русский Камешкир.

В этом году в школе выполнен капитальный ремонт: заменена кровля, система отопления, отремонтировано водоснабжение кабинетов начальных классов, сообщает пресс-центр облправительства.

«Школа стала преображаться, за два года выполнено работ на 10 миллионов рублей, но пока этого недостаточно. Надо сделать новое покрытие, тем более, что здесь ребята занимаются строевой подготовкой, проходят линейки», — отметил губернатор.

Он предложил перенести спортивную площадку и расширить территорию.

В завершение рабочей поездки глава региона посетил ФОК «Маяк», где проходила тренировка футбольной секции. Иван Белозерцев пожелал им успехов и вручил комплект мячей.


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