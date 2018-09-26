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Жители Камешкирского района пожаловались губернатору на дороги и связь

26 сентября в 17:34 382 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 26 сентября провел личный прием жителей Камешкирского района.

Елена Алькаева, которая живет в селе Русский Камешкир, попросила о содействии в покупке инвалидной коляски для ребенка, а также о ремонте дороги на улице Рабочей. Губернатор распорядился обеспечить ребенка коляской и организовать ремонт дороги в следующем году, сообщили в пресс-центре правительства области.

«Средства Камешкирскому району на реконструкцию транспортных объектов выделяются значительные, в следующем году — свыше 20 миллионов рублей. Готовьте проектно-сметную документацию, делайте дорогу в 2019 году», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к главе района.

По поводу ремонта дороги на участке «Нижняя Елюзань — Русский Камешкир — Лопатино — Мордовский Камешкир» пришла на прием Надежда Татарьяшкина. По данным местной администрации, в настоящее время рассматриваются варианты реконструкции на данном объекте.

«С ремонтом сельских дорог буду помогать», — заявил глава региона.

Жительница села Старый Чирчим Анна Бажутина рассказала, что в их населенном пункте имеются трудности с сотовой связью. Иван Белозерцев поставил задачу разобраться с этим вопросом до конца 2018 года.

С подобной просьбой обратился к губернатору предприниматель Алексей Сущенко, который отметил неудовлетворительную работу сотовой связи в селе Порзово.

«Думаю, в следующем году мы сможем повысить качество сигнала сотовой связи на указанной территории», — пообещал Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/110046/

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