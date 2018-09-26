«Пензастрой» сегодня. Чего ждать в ближайшей перспективе?

— Венера Валиевна, больше всего сейчас читателей волнует ситуация с домами «Пензастроя» — найдены ли застройщики, когда начнутся работы, и — самое важное — когда они будут завершены?
— У ОАО «Пензастрой» пять проблемных домов, два из которых включаю в себя по две очереди. Шесть домов предполагается передать в создаваемые участниками долевого строительства ЖСК [жилищно-строительный кооператив], и один дом будет передан по предусмотренной законом схеме — смена застройщика. Строительные организации, которые будут осуществлять работы по проблемным домам определены для всех объектов, условия достройки в настоящее время прорабатываются органами власти.
В настоящее время осуществляются мероприятия по оценке активов ОАО «Пензастрой» с целью формирования конкурсной массы и проведения предусмотренных законом о банкротстве расчетов, которые позволят сделать вывод о возможности передачи домов в ЖСК и новому застройщику.
ЖК «Райки»
первая очередь — ООО ПКФ «Термодом»
Венера Аминова: Что касается первой очереди ЖК «Райки», то там определена строительная организация, которая будет осуществлять работы по завершению строительства — ООО ПКФ «Термодом». В отношении этого дома выявлены дефекты в фундаменте, в связи с чем правительство Пензенской области дало поручение заключить договор на обследование конструктивных элементов и проведение работ по их укреплению если это потребуется по результатам обследования. Учитывая, что дом стоит не один год, есть и проблемы с кровлей первой очереди, по словам дольщиков весной там было сильное затопление.
вторая очередь — ООО «Пенза-Стройком»
Венера Аминова: В настоящее время достигнута договоренность о проведении строительных работ по заведению дома под кровлю в целях сохранения имеющихся конструкций. Готовится необходимый пакет документов для начала работ.
ул. 8 Марта
смена застройщика — ООО ПКФ «Термодом»
Венера Аминова: Предполагаемый новый застройщик активно подготавливает необходимые документы для прохождения предусмотренной законом процедуры согласования в Минстрое России, по итогам которого будет инициировано судебное заседание по смене застройщика.
ЖК «Лукоморье»
первая очередь — ООО «ИСГ Энтазис»
Венера Аминова: Первая очередь ЖК «Лукоморье» имеет высокую степень готовности, и ООО «ИСГ Энтазис» наметило перечень необходимых строительно-монтажных работ,.
вторая очередь — ООО «ИСГ Энтазис»
Венера Аминова: Строительные работы на второй очереди ЖК «Лукоморье» в настоящее время не начаты в связи со сложностями по формированию земельных участков, которые планируется предоставить ООО «ИСГ Энтазис» в рамках МИП [масштабный инвестиционный проект].
ул. Ново-Казанская
В настоящее время на строительной площадке по ул. Ново-Казанская ведутся строительные работы ООО «Новое решение» по заведению объекта под кровлю и сохранению существующих конструкций.
Венера Аминова: Строительные работы идут полным ходом. ООО «Новое решение» приняло решение приступить к строительству, имеется информация, что земельный участок, который предполагается предоставить ООО «Новое решение» в рамках МИП сформирован, свободен от притязаний третьих лиц.
ул. Рахманинова
Достигнута договоренность, что строительные работы на этом объекте будут осуществляться ООО «Новое решение».
Венера Аминова: Степень готовности дома по ул. Рахманинова примерно такая же, как и у дома на ул. Ново-Казанская, но здесь ситуация осложняется тем, что пока не в полной мере определены и не сформированы земельные участки, которые предполагается предоставить ООО «Новое решение» в рамках МИП. Полагаю, как только вопрос с земельными участками определится, ООО «Новое решение» начнет освоение строительной площадки.
— А как строительные организации начнут работы, если еще не созданы ЖСК?
— Это законом не запрещено. На сегодняшний день подписаны соглашения между определенными строительными организациями, «Пензастроем» в моем лице, Госжилстройтехинспекцией и группой участников долевого строительства После создания ЖСК и передачи им жилых домов, будет заключен договор подряда, и эти работы будут учтены.
— Сейчас ведется работа по оспариванию сделок ОАО «Пензастрой». По этому поводу у владельцев нежилых помещений были опасения: якобы это может коснуться их собственности. Такое действительно возможно?
— Лица, имеющие к застройщику требования в отношении нежилого недвижимого имущества, положениями о банкротстве застройщика специальным образом не защищены. Специальные гарантии распространяются лишь на граждан, претендующих на получение жилых помещений. И Закон о банкротстве, и Верховный суд РФ, и сложившая судебная практика говорят о том, что такие требования трансформируются в денежные, подлежат включению в четвертую очередь и удовлетворяются по правилам, предусмотренным законом о банкротстве.
Сейчас дольщики по нежилым помещениям инициируют судебные разбирательства с требованиями о защите своих прав. Но точку в этих спорах поставит вышестоящие судебные инстанции. Процедура банкротства должна осуществляться исключительно в рамках закона.
— До конца 2020 года успеют сдать дома?
— По существующим дорожным картам, утвержденным в различных властных структурах, срок сдачи жилых домов — конец 2020 года. Но мы все настроены на то, что тянуть с завершением строительства нет смысла никому. Люди должны как можно скорее получить свои квартиры. И я очень рассчитываю, что общими усилиями строительство завершится разумные сроки.
— Дома могут уйти в эту зиму недостроенные? Есть опасения в этой связи, особенно по Райкам?
— Предполагается, что в зиму дома должны быть подготовлены, но говорить о том, что они будут достроены полностью к зиме, рано.
— Какие еще претензии? Остались ли еще сложные моменты?
— Людей беспокоит, что все двигается очень медленно. Но я как процессуальное лицо понимаю, что это нормально: нельзя сегодня подать в суд, а завтра уже прийти на заседание, сегодня подписать соглашение и завтра начать строительство.
Сроки затянулись по причине изменений в Земельном кодексе с 1 июля: изменились требования к подрядчикам, поменялся алгоритм предоставления земельных участков.
Но дольщиков никто не собирается бросать. Я участвую в совещаниях в правительстве Пензенской области по два раза в неделю, провожу прием дольщиков, избран комитет кредиторов, с участием которого оперативно решаются возникающие вопросы. Те темпы, которыми мы идем, это хорошие темпы. В других регионах подобные проблемы решаются по семь-десять лет.
Напомним, вопрос с обманутыми дольщиками — один из важнейших в регионе. Областная и городская власть делают все, чтобы помочь людям. Так, выделены средства на компенсацию затрат по съему жилья, финансовой помощи застройщикам, взявшимся за проблемное жилье, формируются земельные участки в рамках МИПов. Кроме того, для того, чтобы закрепить взаимные права и обязанности инвестора и правительства региона, будет заключено соглашение, порядок и форму которого установит губернатор. Мы уверены, что все эти усилия помогут решить проблему, и к концу 2020 года люди смогут въехать в свои квартиры.