«Пензастрой» сегодня. Чего ждать в ближайшей перспективе?

В Пензе продолжается история с банкротством строительной компании ОАО «Пензастрой». На каком этапе находится решение проблемы, и успеют ли к концу 2020 года сдать объекты, журналистам ИА «Пенза-Пресс» рассказала арбитражный управляющий компании Венера Аминова.

— Венера Валиевна, больше всего сейчас читателей волнует ситуация с домами «Пензастроя» — найдены ли застройщики, когда начнутся работы, и — самое важное — когда они будут завершены?

— У ОАО «Пензастрой» пять проблемных домов, два из которых включаю в себя по две очереди. Шесть домов предполагается передать в создаваемые участниками долевого строительства ЖСК [жилищно-строительный кооператив], и один дом будет передан по предусмотренной законом схеме — смена застройщика. Строительные организации, которые будут осуществлять работы по проблемным домам определены для всех объектов, условия достройки в настоящее время прорабатываются органами власти.

В настоящее время осуществляются мероприятия по оценке активов ОАО «Пензастрой» с целью формирования конкурсной массы и проведения предусмотренных законом о банкротстве расчетов, которые позволят сделать вывод о возможности передачи домов в ЖСК и новому застройщику.

ЖК «Райки»

первая очередь — ООО ПКФ «Термодом»

Венера Аминова: Что касается первой очереди ЖК «Райки», то там определена строительная организация, которая будет осуществлять работы по завершению строительства — ООО ПКФ «Термодом». В отношении этого дома выявлены дефекты в фундаменте, в связи с чем правительство Пензенской области дало поручение заключить договор на обследование конструктивных элементов и проведение работ по их укреплению если это потребуется по результатам обследования. Учитывая, что дом стоит не один год, есть и проблемы с кровлей первой очереди, по словам дольщиков весной там было сильное затопление.

вторая очередь — ООО «Пенза-Стройком»

Венера Аминова: В настоящее время достигнута договоренность о проведении строительных работ по заведению дома под кровлю в целях сохранения имеющихся конструкций. Готовится необходимый пакет документов для начала работ.

ул. 8 Марта

смена застройщика — ООО ПКФ «Термодом»

Венера Аминова: Предполагаемый новый застройщик активно подготавливает необходимые документы для прохождения предусмотренной законом процедуры согласования в Минстрое России, по итогам которого будет инициировано судебное заседание по смене застройщика.

ЖК «Лукоморье»

первая очередь — ООО «ИСГ Энтазис»

Венера Аминова: Первая очередь ЖК «Лукоморье» имеет высокую степень готовности, и ООО «ИСГ Энтазис» наметило перечень необходимых строительно-монтажных работ,.

вторая очередь — ООО «ИСГ Энтазис»

Венера Аминова: Строительные работы на второй очереди ЖК «Лукоморье» в настоящее время не начаты в связи со сложностями по формированию земельных участков, которые планируется предоставить ООО «ИСГ Энтазис» в рамках МИП [масштабный инвестиционный проект].

ул. Ново-Казанская

В настоящее время на строительной площадке по ул. Ново-Казанская ведутся строительные работы ООО «Новое решение» по заведению объекта под кровлю и сохранению существующих конструкций.

Венера Аминова: Строительные работы идут полным ходом. ООО «Новое решение» приняло решение приступить к строительству, имеется информация, что земельный участок, который предполагается предоставить ООО «Новое решение» в рамках МИП сформирован, свободен от притязаний третьих лиц.

ул. Рахманинова

Достигнута договоренность, что строительные работы на этом объекте будут осуществляться ООО «Новое решение».

Венера Аминова: Степень готовности дома по ул. Рахманинова примерно такая же, как и у дома на ул. Ново-Казанская, но здесь ситуация осложняется тем, что пока не в полной мере определены и не сформированы земельные участки, которые предполагается предоставить ООО «Новое решение» в рамках МИП. Полагаю, как только вопрос с земельными участками определится, ООО «Новое решение» начнет освоение строительной площадки.

— А как строительные организации начнут работы, если еще не созданы ЖСК?

— Это законом не запрещено. На сегодняшний день подписаны соглашения между определенными строительными организациями, «Пензастроем» в моем лице, Госжилстройтехинспекцией и группой участников долевого строительства После создания ЖСК и передачи им жилых домов, будет заключен договор подряда, и эти работы будут учтены.