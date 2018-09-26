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В Пензе проверят качество мебели в магазинах (видео)

26 сентября в 19:43 184 просмотра
, что кровати, шкафы и прочие атрибуты интерьера все чаще источают неприятный запах.

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В региональное управление Роспотребнадзора поступают жалобы от жителей региона на мебель. А именно на то, что кровати, шкафы и прочие атрибуты интерьера все чаще источают неприятный запах.

Как отмечают в ведомстве, в большинстве случаев новая мебель, пропитанная химическим составом, становится источником смертельной опасности. Для быстрого и качественного изучения полученных образцов на базе управления Роспотребнадзора появилось новое оборудование.

После приобретения кухонного гарнитура или, к примеру, стола, спустя несколько дней их элементы жители привозят в лабораторию Роспотребнадзора. Там дверца шкафа или ножки стола становятся подопытными образцами. Их состав тщательно изучают в климатической камере. Исследование происходит в моделируемых условиях, с учетом эксплуатируемых температур и параметров влажности.

«Мы помещаем образец в камеру, задаем параметры и выдерживаем определенное время. После этого там создаются необходимые условия, камера насыщается химическими веществами, которые мигрируют из материалов. Далее производится отбор проб воздуха с помощью электроаспираторов», — рассказала химик-эксперт Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Анна Моисеева.

Единый для всех список требований к мебельной продукции для ряда производителей — не больше, чем просто лист бумаги. Чтобы сэкономить, товаропроизводители нередко пренебрегают требованиями безопасности. Отсюда — плохое качество мебели и строительных материалов. Эксперты утверждают, что опаснее всего предметы из древесно-стружечных плит или ДСП. Материал экономичный и легко впитывает химические вещества, а чтобы придать мебели идеальный товарный вид, многие производители не скупятся на пропитку, к примеру, креозотом. ДСП начинает выделять формальдегид, фенол, этилацетат. Особенно интенсивно мебель начинает пахнуть при повреждении ламинированного защитного слоя.

Чтобы узнать, есть ли опасные вещества в мебельных образцах, полученные в климатической камере анализы отправляют в газовый хроматограф.

После исследования на руки заявителям выдается протокол с экспертным заключением о соответствии техническому регламенту. Если результат подтвердил наличие в образцах вредных веществ, покупателям советуют обратиться напрямую к производителю.

«После обращения производителем решается вопрос о замене продукта или смене поставщика. В любом случае, этот материал должен быть снят с продажи», — сказал заведующий отделением обеспечения надзора гигиены и труда Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Сергей Заплетин.

В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора намерены взять на контроль качество мебели в пензенских магазинах и на предприятиях. На экспертизу будет отправлен каждый подозрительный образец, сообщает телеканал «Экспресс».


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