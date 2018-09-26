В Пензе определили лучшего бильярдиста области (видео)

В Пензе прошел чемпионат региона по бильярду среди мужчин в дисциплине «Свободная пирамида». Участниками турнира стали 29 сильнейших спортсменов области в возрасте от 9 лет до 51 года. На кону — участие в чемпионате России, который пройдет в октябре в Иркутске (0+).

Залог успеха в партии — точный расчет дистанции и угла отскока. Участники чемпионата Пензенской области по бильярду знают об этом не понаслышке. Соревнования проходили в дисциплине «Свободная пирамида» — один из четырех разновидностей русского бильярда. Перед каждым ударом спортсменам было необходимо предусмотреть десяток возможных вариантов дальнейшего развития партии.

«Играть можно любым шаром. Выигрывает тот, кто забьет все восемь. Остальные игры проходят так, что всегда надо первый удар делать по битку, в этом отличие «Свободной пирамиды» от других видов», — рассказал президент федерации бильярда Пензенской области Игорь Ясинецкий.

В турнире принимают участие 29 спортсменов. Один из фаворитов Сергей Бармыкин — самый титулованный бильярдист Пензы. Наравне с опытными спортсменами на чемпионате выступали юниоры. Самому младшему — девять лет. По словам представителей региональной федерации бильярда, этот вид спорта уже давно вышел из разряда барных. С каждым годом все больше мальчишек и девчонок начинают заниматься именно им.

«Не надо сомневаться, надо верить в себя, играть так, как умеешь. Много партий за плечами, со многими соперниками сталкивался в прошлом, знаю, на что они способны», — сказал он.

Бильярдисты ведут партии по-разному. Некоторым нравится атакующий стиль игры — они стараются каждым ударом забивать шар в лузу. Другие строят партию на отыгрышах и пытаются создать удачную ситуацию на столе на несколько ходов вперед. Свой вид спорта они называют «шахматами на зеленом сукне».

«Есть стратегия, но ее не всегда получается реализовать. Все может пойти не по плану, поэтому приходится судить по игре. Я стараюсь не загадывать на несколько ходов вперед, а просто играть, иначе можно расстроиться, если план не удастся», — рассказал участник турнира Денис Шелехов.

По итогам соревнований первое место занял 16-летний Дмитрий Токмовцев, который будет представлять Пензенскую область на чемпионате России. Второе место — у Артура Ретунского. Денис Шелехов и Егор Дацюк разделили между собой третью строчку, сообщает телеканал «Экспресс».