Жителей частного сектора Кузнецка призывают страховать имущество (видео)

Власти города Кузнецка Пензенской области активизировали работу по профилактике пожаров. Только за три недели сентября в районах частной застройки произошло несколько крупных возгораний, есть погибшие. В администрацию города пригласили на разговор председателей квартально-уличных комитетов.

В лучшем случае люди лишились части нажитого имущества, в худшем — крыши над головой. Осенние пожары в частном секторе Кузнецка уничтожили несколько домовладений. Погорельцам помогают власти, соседи, родные, но не всегда эта помощь оказывается весомой. Одна из целей, для чего председателей квартально-уличных комитетов собрали в городской администрации — убедить жителей частного сектора страховать имущество.

«Это единственный вариант компенсировать расходы. Недавно люди сгорели, они были застрахованы, теперь этим вопросом будет заниматься компания, в которой они состояли», — рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Председатели квартально-уличных комитетов пользуются уважением у соседей, и их мнение может повлиять на принятие верного решения. На помощь этих людей городские власти также рассчитывают при проведении профилактических акций — рейдов по частному сектору с участием представителей МЧС, надзорных служб, страховых компаний.

«Основными причинами являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение устройства электропроводки в жилом доме, а также неисправность печного отопления», — сказала начальник отдела надзорной деятельности Кузнецкого района Рамис Чакаев.

В ходе встречи представители страховых компаний разъяснили собравшимся особенности страхования, а также ответили на интересующие вопросы граждан, сообщает телеканал «Экспресс».