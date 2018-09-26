В Пензу приедет Александр Малинин
«Пенза-Пресс» сравнило цены на билеты в театрах ПФО. Инфографика
Рецензия на фильм «Временные трудности»
Рецензия на кукольный спектакль «Убить Кароля»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе проверят качество мебели в магазинах
Белозерцев поручил благоустроить территорию школы в Русском Камешкире
Жители Камешкирского района пожаловались губернатору на дороги и связь
Пензенец отдал 1,3 млн руб долга, узнав о возможном наказании
Жительница Шемышейки выписала экс-сожителя из своего дома спустя 18 лет
Егор Крид «прокачал» земляков на концерте в Пензе
Губернатор сообщил о решении проблемы с ДК им. Дзержинского
Зареченцев напугала жуткая SMS-рассылка
Что происходит со светофорами в Пензе? Корреспондент осмотрел проблемные участки
Долги пензенских ресурсников могут помешать началу отопительного сезона

Жителей частного сектора Кузнецка призывают страховать имущество (видео)

26 сентября в 20:01 176 просмотров
, есть погибшие. В администрацию города пригласили на разговор председателей квартально-уличных комитетов.

" data-title="Жителей частного сектора Кузнецка призывают страховать имущество — Пенза-пресс, рунет за день">

Власти города Кузнецка Пензенской области активизировали работу по профилактике пожаров. Только за три недели сентября в районах частной застройки произошло несколько крупных возгораний, есть погибшие. В администрацию города пригласили на разговор председателей квартально-уличных комитетов.

В лучшем случае люди лишились части нажитого имущества, в худшем — крыши над головой. Осенние пожары в частном секторе Кузнецка уничтожили несколько домовладений. Погорельцам помогают власти, соседи, родные, но не всегда эта помощь оказывается весомой. Одна из целей, для чего председателей квартально-уличных комитетов собрали в городской администрации — убедить жителей частного сектора страховать имущество.

«Это единственный вариант компенсировать расходы. Недавно люди сгорели, они были застрахованы, теперь этим вопросом будет заниматься компания, в которой они состояли», — рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Председатели квартально-уличных комитетов пользуются уважением у соседей, и их мнение может повлиять на принятие верного решения. На помощь этих людей городские власти также рассчитывают при проведении профилактических акций — рейдов по частному сектору с участием представителей МЧС, надзорных служб, страховых компаний.

«Основными причинами являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение устройства электропроводки в жилом доме, а также неисправность печного отопления», — сказала начальник отдела надзорной деятельности Кузнецкого района Рамис Чакаев.

В ходе встречи представители страховых компаний разъяснили собравшимся особенности страхования, а также ответили на интересующие вопросы граждан, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...