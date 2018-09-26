Пензенские работодатели приняли участие в семинаре по ведению бизнеса (видео)

В Пензе прошел обучающий семинар для коммерсантов и работодателей. Встречу провели по инициативе Ивана Белозерцева.

Пензенским работодателям, которые пришли на обучающий семинар, предоставили возможность сравнить возможности своей компании с другими, подробнее узнать о развитии бизнеса в регионе и новых программах господдержки. Участники встречи поделились накопленным опытом, а также обсудили вопросы организации труда, применения налоговых норм.

«В 2017-м были внесены изменения, и, к сожалению, не все предприниматели знаю о том, что система значительно упростилась и что снизилась стоимость патента», — рассказал первый заместитель министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.

Создание комфортных условий для бизнеса — еще одна цель семинара. В ходе встречи присутствующим подробно разъяснили возможности привлечения кредитных средств. На сегодняшний день в регионе — свыше 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых заняты порядка 130 тысяч жителей области.

«В регионе — 30 хозяйствующих субъектов, среди них есть и крупные, в которых кадровые и юридические службы работают на должном уровне, но в некоторых мелких, к сожалению, существуют пробелы знаний законодательства», — сказала заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова.

Повысить уровень знаний смогли около 200 человек. Планируется, что подобные семинары в Пензе будут проходить на регулярной основе (18+), сообщает телеканал «Экспресс».