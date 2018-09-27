В Пензу приедет Александр Малинин
В Пензе начались работы на проблемных домах «Пензастроя» и «Декор-Трейда»
Рецензия на фильм «Временные трудности»
В Пензе бизнесменов учат быть экспортерами
Вам будет интересно
Наши новости
Продукты «Молкома» будут продавать с пометкой «Зеленая линия»
Пензенская область будет сотрудничать с Андижаном
Сбербанк запускает мобильный оператор под новым брендом «СберМобайл»
Зареченец сбил экс-супругу по пути в суд
Пензенцам рекомендуют быть осторожнее с компанией «Кэшбери»
Глава Пензы поздравил работников дошкольного образования
Погода в Пензе на 27 сентября
Жителей частного сектора Кузнецка призывают страховать имущество
В Пензе проверят качество мебели в магазинах
Белозерцев поручил благоустроить территорию школы в Русском Камешкире

Пензенцам будет проще получить информацию о предках

27 сентября в 09:41 258 просмотров

В сентябре по инициативе комитета по делам архивов Пензенской области оцифровали 82,118 тысяч карточек коллекции документов 1917 года.

«В настоящее время оцифрованные документы проходят процесс индексации и будут доступны на сайте госархива с ноября. Любой пользователь, предварительно зарегистрировавшись, сможет начать поиски своих предков в базе данных, в которой представлены практически все жители Пензенской губернии на 1917 год», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Оцифровка документов позволит значительно сократить время на поиск генеалогической информации, в том числе если неизвестно точное место жительства предков. Также это позволит обеспечить сохранность одних из самых достоверных источников по истории России — материалов земской статистики, так как в силу физического состояния и печати на бумаге низкого качества они не могут быть подшиты в дела.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/110069/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...