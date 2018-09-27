Пензенцам будет проще получить информацию о предках

В сентябре по инициативе комитета по делам архивов Пензенской области оцифровали 82,118 тысяч карточек коллекции документов 1917 года.

«В настоящее время оцифрованные документы проходят процесс индексации и будут доступны на сайте госархива с ноября. Любой пользователь, предварительно зарегистрировавшись, сможет начать поиски своих предков в базе данных, в которой представлены практически все жители Пензенской губернии на 1917 год», — сообщает пресс-центр регионального правительства.

Оцифровка документов позволит значительно сократить время на поиск генеалогической информации, в том числе если неизвестно точное место жительства предков. Также это позволит обеспечить сохранность одних из самых достоверных источников по истории России — материалов земской статистики, так как в силу физического состояния и печати на бумаге низкого качества они не могут быть подшиты в дела.