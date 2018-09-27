12 пензенских учителей отправятся на стажировку в Великобританию

Как сообщили в пресс-центре облправительства, лучшими стали педагоги из школ Земетчинского, Белинского, Нижнеломовского, Башмаковского районов, городов Кузнецка, Заречного, Каменки.

Всего первый этап программы прошли 60 учителей сельских школ. Они прослушали курс, который включал в себя дисциплины, направленные на формирование иноязычной коммуникативной компетенции. В программу также вошли мастер-классы ведущих пензенских методистов, а также профессора Астонского университета и преподавателя из Великобритании.

По итогам курса педагоги написали письменный тест и прошли собеседование.