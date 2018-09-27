Глава СКР отстранил следователей по делу сожженного в Каменке мальчика

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело о сгоревшем в Пензенской области ребенке в центральный аппарат комитета, а также отстранить от работы всех специалистов, которые вели расследование в регионе.

Об этом стало известно в ходе приема граждан, который Александр Бастрыкин провел в Москве. К нему обратился мать сгоревшего мальчика. Женщина считает, что расследование проводилось ненадлежащим образом.

В частности, как сообщает пресс-служба СКР, пензячка пожаловалась на затягивание сроков следствия и необоснованное прекращение уголовного дела.

«Кроме того, мать погибшего ребенка полагает, что не дана правовая оценка действиям представителей системы профилактики, школы, где учатся подростки, которые, по ее мнению, длительное время терроризируют Каменку», — отметили в пресс-службе.

Председатель СКР принял решение передать дело в центральный аппарат и поручил отстранить от должности всех следователей и сотрудников, причастных к расследованию, провести в отношении них служебные и процессуальные проверки. А если будут выявлены признаки должностных преступлений, возбудить уголовное дело, сообщает пресс-служба.

Напомним, жуткая трагедия, потрясшая Пензенскую область, произошла 3 июня 2016 года. По версии следствия, ребенок находился в компании на берегу реки. Он стоял рядом с мопедом, крышка бензобака которого была открыта, транспорт упал на него, топливо вылилось и попало на одежду ребенка. К лежащему на земле мальчику подбежал хозяин мопеда, который решил поджечь вытекший бензин. Пламя перекинулось на ребенка. Он получил ожоги 90% тела и через несколько дней скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело, однако в июне 2017 года его производство прекратили из-за того, что подозреваемый не достиг возраста 14 лет.

Однако мать погибшего не верит в версию следствия и пытается добиться того, чтобы виновные в гибели ее ребенка понесли наказание. Она неоднократно жаловалась и в прокуратуру, и в следственное управление. Теперь в обстоятельствах трагедии будут разбираться следователи из центрального аппарата.