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Зареченец сбил экс-супругу по пути в суд

27 сентября в 10:31 600 просмотров
, однако их поездка закончилась ДТП. К иску об алиментах добавился иск о возмещении морального вреда от полученных травм.

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59-летняя жительница города Заречного Пензенской области собралась вместе с бывшем мужем в суд, однако их поездка закончилась ДТП. К иску об алиментах добавился иск о возмещении морального вреда от полученных травм.

Установлено, что в декабре 2017 года состоялось слушание о взыскании алиментов с зареченца. Мужчина предложил своей бывшей жене подвезти ее до суда. Пара не смогла договориться, на каком месте в авто будет ехать женщина. Когда она попыталась сесть, мужчина нажал на газ, машина поехала, и в результате придавила ее.

Женщина получила травму бедра и закрытый перелом фаланги пальца, расцененный экспертом как вред здоровью средней тяжести, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Отмечено, что в тот день иск о взыскании алиментов с зареченца в суде удовлетворили.

Следом за этим женщина подала иск на бывшего о взыскании с него компенсации морального вреда за полученные травмы в ДТП, суд удовлетворил его частично — на 50 тысяч рублей. Сумма была снижена судом из-за того, что зареченка смогла прийти на заседание по делу об алиментах спустя полчаса после получения травмы.

Мужчина пытался обжаловать решение, но суд оставил его без изменений.


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