Пензенцам рекомендуют быть осторожнее с компанией «Кэшбери»

Жителей Пензенской области просят быть осторожнее с группой российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». Банк России увидел в их деятельности признаки финансовой пирамиды.

Как сообщает пресс-служба пензенского отделения Центробанка, компании группы «Кэшбери» якобы строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу.

«Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», — отметили в отделении ЦБ и добавили, что информацию передали в Генеральную прокуратуру и МВД.

По предварительным оценкам, «Кэшбери» уже привлекла в свой проект несколько десятков тысяч человек.