Сбербанк запускает мобильный оператор под новым брендом «СберМобайл»

«СберМобайл» предложит абонентам возможность самостоятельно настроить тариф под свои требования, выбрав необходимый объем мобильного интернета, безлимитных мобильных приложений и минут разговора. Стоимость минимального пакета услуг на момент запуска составит всего 200 рублей за 150 минут разговора, 3 ГБ интернета и 50 СМС с возможностью уменьшения стоимости услуг связи до нуля при использовании других банковских и небанковских сервисов экосистемы «Сбербанка» и оплаты услуг связи бонусами программы лояльности «Спасибо».



Абоненты «СберМобайла» также смогут накапливать бонусы по повышенной ставке (до 30%) при пополнении баланса через мобильное приложение «СберМобайл». Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.



Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении «Сбербанка» в соответствующих регионах или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.

«Создание мобильного оператора для нас является важным этапом построения экосистемы «Сбербанка». Общение и возможность иметь качественную связь и доступ в интернет — важная потребность наших клиентов. Мы постараемся создать для них привлекательный по качеству, клиентскому опыту и стоимости сервис в партнерстве и сотрудничестве с нашими телекоммуникационными партнерами», — рассказал первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Лев Хасис.



Стабильность связи будет обеспечиваться благодаря развитой сети Tele2, а также развиваемой «СберМобайлом» технологии бесшовной среды общения.

«Мы постарались сделать комплексный продукт, который легко купить в любом отделении и просто обслуживать в цифровых дистанционных каналах. Мы протестировали несколько бизнес-моделей и остановились на гибком тарифном конструкторе, а набор опций безлимитного доступа к контенту (мессенджеры, музыка, видео, социальные сети) позволит его сделать подходящим для каждого. Чтобы это предложение для активных клиентов Сбербанка стало лучшим в отрасли, мы бесшовно интегрировались с мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», где отображаются баланс и остатки пакетов трафика, начисляем повышенные бонусы «Спасибо» за услуги связи и реализовали возможность оплаты ими в один клик. Имеющиеся у нас технологии позволяют органично использовать как GSM, так Wi-Fi-сети, причем как из мобильного приложения «СберМобайл», так и из обычного меню звонков смартфонов ведущих производителей. Это позволит нашим абонентам не терять входящие и совершать звонки по всему миру на любые номера по домашним тарифам в HD-качестве. Сделать это можно не только в зоне доверенного Wi-Fi, но и в партнерских сетях, которых сейчас уже более 3000 точек в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

«Tele2 — сильный партнер для компаний, которые хотят запустить MVNO: мы опережаем других игроков рынка по индексу NPS и другим важным маркетинговым показателям. Мы демонстрируем самые высокие темпы роста абонентской базы на рынке. Компании, создающие MVNO на базе Tele2, могут быть уверены в качестве сети: инвестиции в развитие инфраструктуры постоянно растут, карта Tele2 расширяется, во всех регионах присутствия работают технологии последнего поколения. Высокое качество наших услуг подтверждают в том числе исследования Роскомназдора. Благодаря собственной MVNE-платформе Tele2 фактически стала «фабрикой» MVNO в России и является лидером по количеству запущенных виртуальных операторов. На сегодняшний день более 15 MVNO работает на сети Tele2. При массовом создании MVNO каждый проект Tele2 индивидуально заточен под конкретного заказчика. Запуск «СберМобайла» на сети Tele2 позволяет банку предложить клиентам сложный персонифицированный продукт с дополнительной ценностью. «Сбербанк» получает возможность объединить финансовые и телеком-услуги, делать кросс-предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами», — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Напомним, что пилотный проект мобильного виртуального оператора под названием «Поговорим» стартовал в марте 2017 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В феврале 2018 года тестовый тариф был запущен в Москве, где за первую неделю работы набрал свыше 10 тысяч абонентов.

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