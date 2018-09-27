Пензенская область будет сотрудничать с Андижаном

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и хоким Андижанского региона Шухрат Абдурахманов 27 сентября подписали протокол о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Встреча делегации Республики Узбекистан состоялась в Губернаторском доме, сообщает пресс-центр облправительства.

«Пензенская область сегодня успешно развивается по многим направлениям промышленности, бизнеса и сельского хозяйства. Я уверен, что вы имеете общее представление о возможностях наших предприятий. В регионе идет интенсивное производство зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также сахарной свеклы с последующей переработкой ее в сахар высокого качества. Активно развиваются кондитерский, биомедицинский, швейный и мебельный кластеры. Можно найти много точек соприкосновения», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Хоким Шухрат Абдурахманов подчеркнул, что Андижанская область является одним из наиболее густонаселенных и экономически развитых регионов Узбекистана.

«Налажено машиностроение и автомобилестроение, развито хлопководство, работает большое количество сельскохозяйственных предприятий. Давайте сотрудничать и совместно развиваться», — отметил он.

Хоким сообщил, что узбекскую сторону интересует также сотрудничество в сфере образования и медицины. Он пригласил делегацию Пензенской области нанести ответный рабочий визит в Андижан.