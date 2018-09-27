Продукты «Молкома» будут продавать с пометкой «Зеленая линия»

«Продукция «Молком» производится в соответствии с концепцией «Чистая этикетка», которая подразумевает простой и понятный состав, отсутствие вредных добавок, традиционную рецептуру и бережную обработку продукции с сохранением полезных свойств молока. Именно это стало одним из решающих факторов для участия нашей компании в новом проекте», — отметил генеральный директор ОАО «Молком» Валерий Колесник.



Новый бренд предназначен для тех, кто ведет здоровый образ жизни, предпочитает свежие продукты и следит за своим рационом. Всего в «Зеленой линии» — около 75 наименований с коротким и ультракоротким сроком годности.





«Благодаря совместному проекту с «Перекрестком» и «Пятерочкой» возможность покупать продукты с чистым и честным составом появится у более широкого круга покупателей. В проекте участвуют производители, в качестве продукции которых мы уверены», — сказала управляющая по внешним и внутренним коммуникациям проектов «Избенка» и «ВкусВилл» Марина Пурим.



«Молком» начал сотрудничество с «ВкуссВилл» более пяти лет назад, и сейчас он является одним из крупнейших проверенных поставщиков компании. Первые партии в рамках нового проекта уже отправлены в магазины Москвы и Санкт-Петербурга. Жители столиц, а затем и всей страны, смогут купить пензенские йогурты, творог, сливки, сметану, масло, кефиры, ряженку и простоквашу.