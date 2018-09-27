Мистика и Репин. В Москве проходят съемки пензенского фильма о художнике

В течение четырех дней съемочная группа находилась в Санкт-Петербурге, они побывали в Репино в Музее-усадьбе «Пенаты» — именно там художник написал портрет священника Петрова. Директор Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный отметил, что заведующая музеем Татьяна Бородина очень хорошо приняла гостей и расчувствовалась, когда ей подарили большой альбом пензенской галереи, в котором, в том числе есть работы Репина.

«Все в этих местах переплетено с Пензой. После «Пенатов» снимали в петербургской академии художеств, где Илья Репин учился вместе с Константином Савицким. Именно оттуда идет их хорошая дружба и связь. Когда Савицкий стал директором пензенского художественного училища, Репин направил к нему преподавать своего ученика Горюшкина-Сорокопудова. Также в Петербурге снимали Михайловскую военную академию, в которой священник Петров был настоятелем храма и венчал Александра Куприна, уроженца Пензенской области, с его первой женой. Сам священник тоже несколько раз был в Пензе с лекциями», — рассказал Кирилл Застрожный.

По словам директора картинной галереи, в работах Репина — очень много мистики, особенно в картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая наиболее известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Поэтому съемочная группа побывала в загадочных местах Санкт-Петербурга, мистика сопровождала их в дороге и будет проходить лейтмотивом через весь фильм. Его создатели обещают, что будут разгаданы многие загадки, связанные с великим художником.

«Буквально вчера они выехали из Петербурга, и там полили дожди. Ливень идет уже около суток. Как только они сели на поезд, город закрылся, и все там готовятся к наводнению. То есть им очень повезло с погодой.

Репин писал портреты членов государственного совета, и говорили, что через два-три года 90% тех, кого он увековечил на картинах, умирали. После этого люди стали бояться попадать к нему на холст», — сообщил он.

Утром 27 сентября съемки переместились в Москву. Группа побывает в мастерской, где восстанавливают картину «Иван Грозный и его сын Иван», затем — в районе Третьяковской галереи, где находилось полотно.

Главную роль в фильме исполняет бывший актер пензенского драмтеатра Александр Куприянов, сейчас он играет в театре на Юго-Западе Москвы.

«Для участия в съемках он специально отрастил усы и бороду, и теперь внешне очень напоминает Илью Ефимыча Репина в зрелом возрасте. Ведущим традиционно выступает актер пензенского драматического театра Павел Тачков. Автор сценария фильма о Репине — Лариса Трушина, как и трех предыдущих работ: «Прикосновение к тайне» (6+) о портрете Варвары Римской-Корсаковой работы Франца Ксавера Винтерхальтера, «Тайна старинной картины» (6+) о работе художника Константина Флавицкого «Княжна Тараканова», «Портрета милые черты» (6+) о картине кисти Ивана Макарова «Девочки-сестры», — сказал Кирилл Застрожный.

Премьерный показ «Непостижимого Репина» намечен на 22 ноября. Он пройдет в Музее одной картины.