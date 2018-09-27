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Пензенцы обсуждают видео со странными маневрами водителя

27 сентября в 13:30 168 просмотров
, которое запечатлело странного, по его мнению, водителя.

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Пензенец опубликовал видео с регистратора, которое запечатлело странного, по его мнению, водителя.

Инцидент произошел днем 26 сентября в микрорайоне Терновка. На кадрах в группе «Автохам.Пенза» соцсети «ВКонтакте» видно, как отечественная легковушка проехала прямо с полосы, разрешающей маневры только налево. При этом машина уперлась во встречный поток, водителю в последний момент удалось перестроиться в нужный ряд. Через несколько секунд этот же автомобиль промчался на «красный».

«Сразу надо набирать телефон дежурной части ГИБДД МВД — 599−002 — и диктовать номера и марку авто. Видно же, что пилот неадекватен», — написал подписчик группы Дмитрий.

«Ему все равно — он в машине за 20 тысяч, если развалится на дороге — отряхнулся, встал и пошел», — поделился мнением пользователь Игорь.

К сожалению, на пензенских дорогах подобные случаи — не редкость. Так, в том же районе пензенец зафиксировал на камеру странные маневры двух автомобилей.

Фотография: скриншот и видео - https://vk.com/avtohampenza

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