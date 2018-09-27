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Почему в суде отказались признавать пензенский «ФК «Зенит» банкротом

27 сентября в 13:25 158 просмотров
 «Ласточка» о признании банкротом муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Зенит».

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В Арбитражном суде Пензенской области рассмотрели заявление ООО «Ласточка» о признании банкротом муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Зенит».

«Представитель должника задолженность [в материалах сумма исковых требований не уточнена] перед кредитором не оспорил, пояснил, что в отношении имущества должника судебным приставом-исполнителем проводятся меры по погашению задолженности перед кредиторами», — отмечается в документах.

Однако суд решил отказать «Ласточке» во введении процедуры наблюдения в отношении футбольного клуба, а дело о банкротстве — прекратить. Дело в том, что стандартная процедура банкротства не может применяться в отношении некоммерческой организации.

«Суд приходит к выводу о том, что возможность ликвидации некоммерческой организации — муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Зенит» г. Пензы путем признания ее несостоятельным (банкротом) законодательством не предусмотрена, Закон о банкротстве к порядку ликвидации некоммерческих организаций не применяется в связи с чем производство по делу о банкротстве муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Зенит» г. Пензы подлежит прекращению», — отмечается в определении Арбитражного суда Пензенской области.

Напомним, ранее по поводу банкротства «ФК «Зенит» комментарий дал глава городского спорткомитета Вячеслав Чесноков.

«У нас «Ласточка» подавала заявление давно, было решение суда о выплате задолженности порядка 3 млн рублей, но дело в том, что у нас сейчас функционирует другое учреждение — МАУ «Центр развития футбола «Зенит». Именно там находятся и муниципальное задание, и стадион, и дети, и команда, МАУ «ФК «Зенит» к ним не имеет отношения.

Старый «Зенит», действительно, будет либо ликвидирован, либо признан банкротом. На нем сейчас много долгов. Но ни к команде, ни к детям эта ситуация не имеет никакого отношения», — пояснил Владислав Чесноков.


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